Униженная Волочкова высказала все, что она думает о Лазареве: слов не подбирала

Когда-то Анастасия Волочкова была «белым лебедем», элегантной красавицей, блиставшей на сцене Большого театра. Однако карета превратилась в тыкву, и танцовщица осталась без работы. Оставив сцену, знаменитость не растерялась и решила покорить шоу-бизнес. С тех пор уже много лет Волочкова эпатирует публику.

Светская львица привлекает к себе внимание не творческими успехами, а грязными скандалами. Провокационные фото в стиле ню, неуместные шпагаты — неудивительно, что репутация у экс-примы сомнительная не только среди зрителей, но и в кругу знаменитых коллег. Недавно Волочкова умудрилась поругаться с бесконфликтным Сергеем Лазаревым.

Во время светского мероприятия танцовщица захотела сфотографироваться с певцом. Однако артист не пожелал позировать с такой сомнительной личностью и поспешил ретироваться. Анастасия Волочкова оскорбления не стерпела и решила публично выяснить отношения с финалистом «Евровидения».