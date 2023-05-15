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Унижение, удары током и насилие: как добрый «отец» Чебурашки превратился в садиста

15 мая 2023 07:30
Унижение, удары током и насилие: как добрый «отец» Чебурашки превратился в садиста

Творец оказался тираном.

На историях Эдуарда Успенского выросло не одно поколение детей, которые были счастливы смотреть мультики про Чебурашку, кота Матроскина и многих других персонажей. Парадоксально то, что дочь самого писателя не может похвастаться такими радостными воспоминаниями.

Татьяна Успенская даже написала откровенное письмо, в котором рассказала, что знаменитый автор не имел ничего общего со своими добрыми героями. Она также попросила не называть литературную премию в честь отца, и теперь такой поступок кажется абсолютно логичным.

Из интервью девушки публика узнала, что Успенский совершенно не контролировал свою агрессию и постоянно унижал свою жену и дочь. Кроме того, писатель легко отдал девочку в секту лжеученого, где детей били током, издевались и применяли силу. Сказочник знал о методах воспитания в этой организации, но это не помешало ему отправить Татьяну на «исцеление».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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