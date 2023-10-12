Унижение от Газманова: SHAMAN получил оплеуху звонче прежних

Только недавно поклонники Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, отмечали его фееричную победу над коллегами. По итогам опроса от ВЦИОМ молодой исполнитель оставил далеко позади более опытных певцов и стал лучшим артистом года. Ему даже удалось «скинуть» с лидерской позиции активного патриота Олега Газманова. В этот раз есаул российской эстрады занял лишь вторую строчку.

Учитывая, что оба певца работают в похожем жанре, их можно назвать прямыми конкурентами. И сын народного артиста находчиво воспользовался возможностью поставить соперника отца на место. Родион Газманов на одном из выступлений встретился с Дроновым и сделал совместное фото.

После этого исполнитель опубликовал снимок в соцсетях, добавив в подписи оригинальную колкость. Он намекнул, что хиты Олега Газманова не сравнятся по популярности с песнями его коллеги.

«Это Ярослав Дронов, Шаман. Он же композитор, певец и автор песен. Кстати, каких? Пишите в комментах», — задал артист вопрос подписчикам.