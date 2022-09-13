Унижение на всю страну: за что Сергей Пенкин затаил обиду на Никиту Михалкова

Сергей Пенкин не скрывает своего пренебрежения к Никите Михалкову. Много лет назад между певцом и режиссером случился серьезный конфликт, подробности которого, наконец, всплыли наружу.

Артист рассказал, за что именно затаил обиду на кинодела. В свое время Михалков попросил у музыканта разрешение провести съемку на торжестве по случаю его дня рождения. Режиссер уточнил, что кадры понадобятся ему для фильма «Анна: от 6 до 18». Пенкин, который воспринял просьбу за честь, охотно согласился, даже не догадываясь, к чему это приведет.

На празднике среди прочих гостей присутствовали родители знаменитости. Когда исполнитель говорил со сцены торжественную речь, его отцу бросили в лицо букет цветов. Впоследствии этот момент попал в ленту Михалкова, который заранее все спланировал и просчитал.

Именно эту выходку и последовавшее за ней унижение на всю страну артист до сих пор не может простить режиссеру, которого с тех пор на дух не переносит. «Это был кошмар. Мои родители — фронтовики. Кинуть в лицо цветы — это недостойно», — заметил Пенкин в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак ».