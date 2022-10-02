Универсальный тест на внимательность

Умение концентрироваться - один из ключевых навыков, необходимых для учебы и работы, да и в быту он тоже не помешает. Однако в наши дни мало кто способен долго удерживать свое внимание на одном и том же предмете или занятии. Переписка в чате, обновления в социальных сетях, болтовня с коллегами или близкими - все это постоянно отвлекает от насущных дел. Психологи в один голос утверждают, что тренировать внимание и концентрацию необходимо с самого раннего возраста. Существует множество упражнений, которые в игровой форме привьют ребенку необходимые качества. Однако, как показало недавнее исследование, проведенное американскими психологами из Индианского университета, во время совместных занятий, направленных на развитие внимания у малыша, взрослым тоже необходимо максимально на них сконцентрироваться - иначе результата не будет. Эксперимент, в котором приняли участие три группы детей и родителей, показал, что если взрослые постоянно отвлекаются сами, это сказывается на внимании малышей.

А как обстоят дела с внимательностью у вас? Пройдите наш тест, в котором необходимо догадаться, каких фрагментов не хватает на этих картинках.