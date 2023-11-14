Универсальная закуска из советской столовой: сейчас такое готовят, когда задерживается зарплата

В Советском Союзе не было кофеен с сэндвичами у метро или сервисов по доставке еды. Но большинству хотелось упростить себе жизнь, поэтому приходилось придумывать простые и незамысловатые рецепты на скорую руку. Многие из них остались в рационе россиян, а другие исчезли из большинства общепитов.

Горошек с сосисками считался не только идеальным дополнением к пиву, но и полноценным обедом. Это было одно из самых любимых блюд у студентов наряду с пельменями. Отварить пару сосисок в кастрюльке, высыпать на тарелку консервированный горошек — и все, кушать подано! На приготовление уйдет не более 10 минут.

Сытная закуска пользовалась большой популярностью вплоть до 90-х, однако постепенно исчезла из меню ресторанов, кафе и столовых. Сегодня многие предпочитают сосискам с горошком бургеры, пиццу, суши или куриные крылья.