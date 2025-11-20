Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой

Советское кино редко доверяло зарубежным сценариям, тем более американским. Но в конце 80-х случилось исключение, о котором сегодня вспоминают с особой теплотой.

«Последний пылкий влюбленный» (1989) стал тем редким случаем, когда на советский экран почти без изменений перешла пьеса Нила Саймона — автора, чьи работы вроде «Босиком по парку» с Джейн Фондой и «Привычки жениться» с Алеком Болдуином входят в золотой фонд американской комедии.

Русские в Нью-Йорке

Сюжет перенес зрителя далеко от привычных декораций — в Нью-Йорк, в тихую квартирку над рыбным рестораном, принадлежащим Барни Кэшмену. Мужчина перешагнул сорокалетний рубеж и вдруг понял, что прожил жизнь без риска, без авантюр и даже без измен.

Желание встряхнуть собственное существование приводит его к попыткам завести романтические связи на стороне. И каждая встреча будто врезает новый штрих в портрет человека, который сам не знает, что ищет.

Зритель же получает совсем другой аттракцион: три женские роли исполняет одна актриса — Алиса Фрейндлих. Ее героини не похожи друг на друга ни жестами, ни темпом речи, ни характером. От язвительной Элейн до несмелой провинциалки Бобби — каждая словно из другого мира.

Именно в этом трюке, почти театральном по духу, рождается главное очарование телеспектакля. Режиссер Георгий Товстоногов, создавая постановку для БДТ, задумывал игру двух сильных артистов — Фрейндлих и Владислава Стржельчика — и телевизионная версия сохранила их химию практически в первозданном виде.

Несмотря на комедийный жанр, история не ограничивается легкими шутками. Барни постепенно понимает, что в его попытках «встряхнуть жизнь» гораздо больше растерянности, чем страсти. И только разговор с Женет, женой его лучшего друга, подводит героя к простой мысли: возможно, скучная жизнь не так уж плоха, если в ней есть забота и честность.

И сейчас смотрится интересно

Телеверсия 1989 года унаследовала все лучшее от легендарного спектакля БДТ. Никакого налета эпохи, никакой вычурности. Сегодня фильм смотрится так же легко, как и раньше. Возможно, потому что человеческие сомнения, поиски смысла и попытки выстроить отношения не зависят от времени и границ.

Фильм не сложный, не перегружен, смотрится на одном дыхании.

Прекрасная экранизация успешного спектакля. Бесподобная игра двух замечательных артистов, — пишут в Сети.

Тот факт, что советское телевидение решилось адаптировать пьесу американца почти без фильтра и поправок, делает картину уникальной. Это маленькое окно в мир, где театральная традиция встречается с западной драматургией и оказывается удивительно ей созвучна. И, пожалуй, именно в этом и есть главный секрет «Последнего пылкого влюбленного», у которого спустя многие годы 7,6 баллов рейтинга.

