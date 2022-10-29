Уникальный кадр: совместное фото детей Михалкова произвело фурор в Сети

Режиссер Никита Михалков счастлив в браке с бывшей моделью Татьяной Михалковой вот уже почти полвека. У пары выросло трое замечательных детей – Анна, Артем и Надежда. Также у Михалкова есть сын Степан от актрисы Анастасии Вертинской. Наследники Михалковых редко собираются все вместе, но Анна поделилась несколькими архивными фото, на которых запечатлена с братьями и сестрой – и произвела фурор среди подписчиков.

«Очень драгоценное фото! Берегите друг друга, что бы ни происходило с Вами», «Да здравствуют Михалковы!», «У всех у вас глаза папины, Никиты Сергеевича», «Везучие вы, вас так много. Плохо, когда ни братьев, ни сестер», «О таких братьях можно только мечтать!», «Одаренная семья, прекрасные актеры», «Вы всей семьей прекрасны, и каждый по отдельности!», – писали восторженные поклонники.