Уникальный хоррор уже вошел в историю: в титрах ужастика «Орудия» есть благодарность Финчеру — в жизни не угадаете, за что

11 августа 2025 13:17
Режиссер фильма получил целую лекцию про... линзы. И кое-что еще.

В титрах хоррора «Орудия» неожиданно красуется имя Дэвида Финчера — и нет, он не вливал деньги и не правил сценарий за закрытыми дверями. Режиссер Зак Креггер, автор «Варвара», вспоминает, что Финчер был на связи еще со стадии подготовки, а на постпродакшене буквально «вскрыл фильм по швам».

Создатель «Бойцовского клуба» доказал коллеге, что «и так сойдет» — смертный грех: любое несовершенство можно исправить. От перестановки кадра и стабилизации до перезаписи реплик и игры с ракурсом — инструменты нашлись для всего.

Финчер даже раскритиковал выбор объективов: почти все было снято на анаморфот, а это сильно ограничивает монтаж. Зато Креггер получил ускоренный курс по технике, о которой раньше и не задумывался.

Такое менторство, похоже, окупилось. «Орудия» собрали в США 42,5 миллиона долларов за первый уикенд, возглавив прокат и превзойдя прогнозы. Мировые сборы уже перевалили за 70 миллионов при общем бюджете сделки в 38 миллионов — нечасто хорроры стартуют с таким размахом.

Фильм о пропавших детях при этом попал в историю, выбив редкий для жанра рейтинг A- на CinemaScore, оказавшись в одной компании с «Заклятием», «Молчанием ягнят», «Тихим местом», «Прочь» и «Грешниками». Критики спорят, что это — воплощение ужаса или хитрая черная комедия, но зрители сходятся в одном: равнодушным «Орудия» не оставят.

В России премьера ужастика — 14 августа.

Ранее мы писали: «Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева

Фото: Кадр из фильма «Орудия» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
