Уникальные и самобытные: представители этих знаков Зодиака вырастают или гениями, или чудаками

Несмотря на то, что на протяжении веков исследователи успели изучить человеческий интеллект с самых разных сторон, он все равно таит в себе немало тайн. И одна из них - гениальность. Является ли она генетической предрасположенностью или дается конкретному человеку, словно дар свыше? Точного ответа на этот вопрос эксперты пока не дали. Как бы там ни было, самобытные и уникальные люди приходят в этот мир, чтобы совершить какое-то открытие и указать человечеству путь к прогрессу, но нередко современники считают их безумцами. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются люди, интеллекту которых можно позавидовать, однако они обладают репутацией чудаков.

Близнецы

Представители воздушного знака необыкновенно умны и эрудированны. В общении с Близнецами кажется, что они знают все на свете, и, пожалуй, это не так уж далеко от правды. В то же время они обладают странностями, которые, вероятно, объясняются двойственностью их натуры. Уроженцы этого знака могут болтать со всеми в компании, смеяться и шутить, а через пять минут исчезнуть для того, чтобы побыть в одиночестве.

Близнецы обладают всеми необходимыми данными для того, чтобы прославиться или много зарабатывать, но нередко отдают предпочтение малооплачиваемой работе.

Водолей

Еще один воздушный знак, имеющий в гороскопе репутацию гениального чудака - Водолей. Его представители, как правило, свободолюбивые и неординарные личности, которые не следуют за чужими примерами, а пытаются создать нечто свое, особенное и уникальное. Водолей терпеть не может серые будни, все обыкновенное и рутинное. Вместо того чтобы работать в офисе, он будет заниматься творчеством, экспериментировать, совершать маленькие открытия, но иногда ему не хватает смелости, чтобы продемонстрировать свои достижения всему миру.

Вот и получаются, что гениальный Водолей прячет свои идеи “в стол”.

Рыбы

Окружающие нередко называют уроженцев водного знака инопланетянами - настолько необычными и удивительными они кажутся. Рыбки в первую очередь руководствуются чувствами, а не разумом.

Они выбирают для себя творческие профессии, в которых есть возможность показать свой внутренний мир - поэтому среди Рыб немало музыкантов, художников, актеров и других богемных персон.

Представители этого знака по-настоящему талантливы, но порой чрезмерно ранимы. Столкнувшись в любой критикой и замечаниями, они замыкаются в себе и могут даже забросить творчество.