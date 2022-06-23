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«Уникальна в своем роде»: оконфузившуюся Бузову поставили на место

23 июня 2022 12:55
«Уникальна в своем роде»: оконфузившуюся Бузову поставили на место

Певица заявила, что готова завести семью с голливудским актером.

Накануне Ольга Бузова удивила подписчиков в соцсетях неожиданными заявлениями. 36-летняя певица сначала подчеркнула, что готова стать матерью, а затем порассуждала на тему гипотетического романа с голливудским актером. По ее словам, она бы с удовольствием завязала отношения с Джерардом Батлером, тем более что, насколько она знает, он сейчас холост. Бузова даже попросила фолловеров связать ее с западной звездой, пообещав, что ему она точно ответит в личной переписке.

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Но в Сети певицу просто подняли на смех. Блогер Лена Миро поставила Бузову на место, отметив, что она неправильно оценивает свое значение среди других звезд. Миро объяснила, что есть голливудские идолы с миллиардными гонорарами, а есть артисты попроще, но Ольга выбивается из любых категорий. Лена припомнила, что певица не чурается выступлениями в местечковых Домах культуры и не может похвастаться огромным талантом или заработками. А потому и мечтать ей о романах с зарубежными знаменитостями не стоит.

«Уникальна в своем роде», — насмешливо заявила Миро в ЖЖ.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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