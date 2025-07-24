Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

Среди фанатов «Фантастической четверки» спор о самом сильном персонаже команды идет давно, но все же есть факты, с которыми невозможно поспорить. Сью Шторм, она же Невидимая леди, это «имба».

На первый взгляд, кажется, что «сила» — это про глыбу из камня, то есть Существо. Он, безусловно, тянет на титул самого выносливого и физически мощного, но если говорить о настоящем уровне угрозы, то Сью — абсолютный чемпион.

Ее умение становиться невидимой — это только верхушка айсберга. Главное — создание силовых полей, которые она может разворачивать с ювелирной точностью: сдерживать взрывы, раздавливать противников изнутри, отрывать конечности, рассекать тела, запускать людей в стратосферу. Да, обычно она этого не делает — но чисто технически может.

Буквально по щелчку пальцев.

Именно поэтому авторы комиксов (и злодеи, кстати, тоже) всегда воспринимали Сью как самую опасную. В арке «Unthinkable» Доктор Дум первым делом нейтрализует именно ее. В другом сюжете могущественный злодей Норман Озборн требует, чтобы ее устранение стало приоритетом №1.

Так что, если убрать моральные стопперы и ее доброту, Сью Шторм без особого напряжения могла бы не просто возглавить Четверку — а уничтожить половину Marvel-вселенной.

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