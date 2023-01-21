Уничтожила красоту своими руками: эти два фото Волочковой разбивают сердце вдребезги

Трудно поверить, что на фото одна и та же женщина.

Когда-то, ещё на заре своей карьеры, Анастасия Волочкова считалась эталоном женской красоты: утонченная, миниатюрная, ухоженная — девочки хотели вырасти и стать, как прекрасная балерина, взрослые дамы — хотя бы чуточку её привлекательности.

Сейчас, к сожалению, картина сложилась абсолютно противоположная. Бывшая балерина сейчас ведет себя совершенно неадекватно — это видно невооруженным глазом. Более того, она буквально превратила себя в посмешище своими собственными руками. Это суровая реальность, либо спланированный пиар-ход? Ответа пока нет, но факт остается фактом: Волочкова уже не так, что прежде.

Мнение аудитории разделилось. Одни желают экс-балерину:

«А мне ее тоже жаль. Видно, что жизнь ее сильно била, и предавали много».

Другие — осуждают: