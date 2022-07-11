«Уничтожают взглядом»: признание звезды «Тайн следствия» ошеломило россиян
Актриса не стала скрывать правду от фанатов.
Ольга Павловец рассказала подробности своих отношений с мужчинами. Как оказалось, артистка не любит быть зависимой от противоположного пола.
По словам знаменитости, которая не так давно стала мамой уже в третий раз, она давно привыкла к самостоятельной жизни и не считает себя лишь хранительницей домашнего очага. Павловец не только воспитывает своих детей, но и не отказывает себе в удовольствии, например, сесть за руль автомобиля. При этом она не поддерживает желание мужчин помочь ей или дать совет.
«Не люблю, когда мужчины смотрят, как я паркуюсь, и уничтожают взглядом. Мужчине хочется быть наставником, но мне не нужны наставники с улицы», — рассказывает артистка порталу «Экспресс газета».
Также собеседница издания отметила, что не причисляет себя в числу феминисток. Как оказалось, актриса считает подобные идеи «радикальными».
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