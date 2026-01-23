Оповещения от Киноафиши
«Уничтожает мощью»: Тарантино назвал лучшую трилогию в истории кино — фанатам «Матрицы» и «Властелина колец» выбор не понравится

23 января 2026 05:10
Постановщик, как всегда, привержен золотой классике Голливуда.

Квентин Тарантино — человек, который с одинаковым восторгом может говорить о фильмах Годара и боевиках с видеокассет 80-х. Но если спросить его о величайшей трилогии в истории кино, режиссёр не колеблется: это «долларовая» трилогия Серджо Леоне — «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».

«Это величайшее достижение в истории кино», — сказал Тарантино в подкасте Билла Марра, обсуждая три этих великих картины.

По его словам, каждая часть не просто продолжает предыдущую, а «уничтожает её масштабом и мощью». Первый фильм — просто отличный вестерн. Второй — уже почти эпос. А третий, с легендарным трио и не менее легендарной музыкой Эннио Морриконе, по мнению Тарантино, «уничтожает» второй. И так «до победного».

Это редкий случай: большинство трилогий сдуваются на третьей части, а здесь всё наоборот — финал стал вершиной. Леоне создал своего рода киносимфонию: от камерного начала до размаха Гражданской войны и великого финального поединка.

Неудивительно, что Тарантино до сих пор цитирует Леоне. Его дебют «Бешеные псы» заканчивается «мексиканской дуэлью» — прямым реверансом «Хорошему, плохому, злому». А «Джанго освобождённый» и «Омерзительная восьмёрка» и вовсе можно считать спагетти-вестернами новой школы.

Так что фанатам Нео, Фродо и даже Майкла Корлеоне придётся смириться: по мнению Квентина, самый лучший киномарафон начинается не в Хоббитоне или кислотном Мега-Сити, а со шляпы Клинта Иствуда и металлического звона шпор.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Хороший, плохой, злой» (1966)
