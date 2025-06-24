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«Унесенные призраками» больше не в моде: на Reddit выбрали лучшего персонажа в истории студии «Гибли» — и это не герой, а злодей

24 июня 2025 07:29
«Унесенные призраками» больше не в моде: на Reddit выбрали лучшего персонажа в истории студии «Гибли» — и это не герой, а злодей

Легендарные аниматоры подарили нам целую россыпь культовых образов.

На Reddit развернулась горячая дискуссия, в ходе которой определили: кто же лучший персонаж, созданный студией Ghibli? Нет, это не Тотторо и даже не милый Хаку. Абсолютным лидером зрительских симпатий оказалась ледяная, вооружённая и потрясающе человечная леди Эбоси из «Принцессы Мононоке».

Антагонист или строгий лидер?

Леди Эбоси врывается в аниме как персонаж, который делает сразу всё неправильно: стреляет в богов, жжёт леса, уничтожает духов. Но делает это не ради власти или золота — а чтобы спасти своих. Она вытаскивает женщин из борделей и даёт им работу. Дает дом прокажённым. Строит город там, где раньше была только боль.

Она жестокая — да. Но и справедливая. Эбоси — не злодей, а стратег, женщина, для которой выживание общины важнее репутации святой. Это не добрый дух и не девочка с сердцем нараспашку.

«Унесенные призраками» больше не в моде: на Reddit выбрали лучшего персонажа в истории студии «Гибли» — и это не герой, а злодей

Эволюция, а не возмездие

Леди Эбоси не «раскаивается». Она растёт. От женщины, готовой застрелить лесного бога, до человека, который понимает цену разрушения. К финалу она не становится другой — она становится глубже. Сохранив силу, она приобретает уважение к миру вокруг. И это — редкость для персонажа любой студии, не только Ghibli.

Почему не Чихиро? Почему не Хаку?

У «Гибли» хватает знаковых образов. Убаба пугает, но больше напоминает строгую бабушку. Хаку загадочен, но прямолинеен. Но никто, никто, не работает в серой зоне так же филигранно, как леди Эбоси.

«Унесенные призраками» больше не в моде: на Reddit выбрали лучшего персонажа в истории студии «Гибли» — и это не герой, а злодей

Она — воин и целитель, разрушитель и спаситель, человек, который не просто ошибается, а умеет с этими ошибками жить. Эбоси не сказочная — она настоящая.

Ранее мы также писали: Что общего у хоррора «Звонок» и «Атаки титанов»? Вот почему 9 Титанов жили ровно 13 лет — виной всему не только Имир

Фото: Кадр из аниме «Унесенные призраками» (2001), «Принцесса Мононоке» (1997)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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