Унаследовала лучшее от обоих: дочь Куценко и Порошиной выросла невероятной красавицей (фото)

В середине 1990-х будущие звезды кино Гоша Куценко и Мария Порошина были обычными студентами Школы-студии МХАТ. Они познакомились на вступительных экзаменах и практически сразу закрутили роман. Пара прожила вместе пять лет, за которые успела обзавестись дочерью по имени Полина. Актеры сначала не спешили оформлять брак, а потом и вовсе расстались, устав от бесконечных конфликтов. Популярность Куценко росла, он обзавелся поклонницами, перед обаянием которых не мог устоять. А Порошина не собиралась постоянно прощать неверного возлюбленного.

Тем не менее они смогли сохранить дружеские отношения и совместными усилиями воспитывают дочку. Сейчас Полине Куценко уже исполнилось 26 лет. Она пошла по стопам родителей и стала актрисой. А еще девушка превратилась в настоящую красавицу, вобрав в себя все лучшие черты родителей.