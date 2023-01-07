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Киноафиша Статьи Унаследовала лучшее от обоих: дочь Куценко и Порошиной выросла невероятной красавицей (фото)

Унаследовала лучшее от обоих: дочь Куценко и Порошиной выросла невероятной красавицей (фото)

7 января 2023 15:45
Унаследовала лучшее от обоих: дочь Куценко и Порошиной выросла невероятной красавицей (фото)

Полине уже исполнилось 26 лет.

В середине 1990-х будущие звезды кино Гоша Куценко и Мария Порошина были обычными студентами Школы-студии МХАТ. Они познакомились на вступительных экзаменах и практически сразу закрутили роман. Пара прожила вместе пять лет, за которые успела обзавестись дочерью по имени Полина. Актеры сначала не спешили оформлять брак, а потом и вовсе расстались, устав от бесконечных конфликтов. Популярность Куценко росла, он обзавелся поклонницами, перед обаянием которых не мог устоять. А Порошина не собиралась постоянно прощать неверного возлюбленного.

Унаследовала лучшее от обоих: дочь Куценко и Порошиной выросла невероятной красавицей (фото)

Тем не менее они смогли сохранить дружеские отношения и совместными усилиями воспитывают дочку. Сейчас Полине Куценко уже исполнилось 26 лет. Она пошла по стопам родителей и стала актрисой. А еще девушка превратилась в настоящую красавицу, вобрав в себя все лучшие черты родителей.

«Дочь похожа на отца и на маму, в итоге красивая», «Полина взяла все самое лучшее от своей мамы и от отца, но вроде больше похожа на отца», «Очень оригинальная внешность», — считают интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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