Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой

Оксана Федорова — счастливая женщина. По крайней мере, к такому выводу приходят поклонники, когда видят семейные кадры красавицы-брюнетки. Вместе с мужем Андреем Бородиным модель воспитывает двоих детей — сына Федора и дочь Елизавету.

Наследников в социальных сетях обладательница титула «Мисс Вселенная» показывает не так уж часто. И тем не менее фанаты имеют возможность наблюдать, как с возрастом меняются брат и сестра. Многие считают, что девочка похожа на свою маму, но мальчику повезло больше: он растет полной ее копией.

Вне всякого сомнения, Федор унаследовал яркую внешность своей знаменитой родительницы. Однако покорять модельный бизнес он вряд ли станет. Молодому человеку больше по душе спорт, который выбирают настоящие мужчины. Сын брюнетки занимается боксом и делает успехи. К слову, Лиза тоже без дела не сидит. Девочка увлекается балетом.