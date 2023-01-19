Унаследовал ген красоты: народ ахнул, увидев внука Джины Лоллобриджиды (фото)

Джина Лоллобриджида успела не только вписать свое имя в историю мирового кинематографа, но и наладить личную жизнь. В браке с Милко Скофичем у артистки появился сын Андреа Милко-младший. Правда, внимание широкой общественности привлекает вовсе не он, а внук именитой актрисы — Димитрий.

Звездный наследник с самого рождения удивлял окружающих своей красотой. Выразительные черты лица, темные вьющиеся волосы и большие зелено-карие глаза делали его внешность особенно привлекательной. Повзрослев, Димитрий решил попробовать свои силы в модельном бизнесе.

Кроме того, в отличие от отца, он пошел по стопам Лоллобриджиды и появился на съемочной площадке. Пока в фильмографии 26-летнего актера, унаследовавшего не только ген красоты, но и талант именитой бабушки, значатся всего два проекта, но останавливаться на достигнутом он явно не планирует.