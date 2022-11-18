Умудрилась забыть о детях: Меган Маркл огорошила честным признанием

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри стали родителями дочки. Малышку пара назвала Лилибет. К тому времени у них уже подрастал маленький сын Арчи. Поэтому супругам пришлось разделить между собой заботу о двух детях. Ранее герцогиня признавалась, что обязанности даются ей непросто, даже несмотря на то, что она прибегает к услугам няни. Ведь Маркл приходится еще и работать, поддерживая деятельность их с мужем благотворительного фонда.

И, судя по всему, в напряженном графике Меган умудрилась забыть о детях. В новом выпуске своего подкаста «Архетипы» она посетовала, что ей предстоит пересмотреть принципы воспитания малышей. По ее словам, они растут очень зависимыми от внимания и несамостоятельными, чем сильно отличаются от нее.

«Я должна улучшить методы общения с детьми», — честно заявила Маркл.

Она похвалилась, какой решительной сама была в детстве. В шестом классе маленькая Меган записалась к ортодонту и договорилась с ним о рассрочке оплаты.