Уму непостижимо: вот что творит Костомаров в больнице, чтобы поехать домой

Еще пару недель назад переживающим фанатам приходилось по крупицам собирать информацию о состоянии Романа Костомарова. Однако сейчас спортсмен пошел на поправку и медики стали охотнее делиться инсайдами.

И свежие сведения о партнере Татьяны Навки вызывают шок. Как оказалось, Костомаров уже приступил к тренировкам: он готов на все, чтобы ускорить процесс реабилитации.

Ежедневно фигурист, который не так давно вышел из комы, активно занимается со специалистами, желая поскорее отправиться домой.