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Уму непостижимо: вот что творит Костомаров в больнице, чтобы поехать домой

20 мая 2023 11:25
Уму непостижимо: вот что творит Костомаров в больнице, чтобы поехать домой

Фигурист не щадит себя.

Еще пару недель назад переживающим фанатам приходилось по крупицам собирать информацию о состоянии Романа Костомарова. Однако сейчас спортсмен пошел на поправку и медики стали охотнее делиться инсайдами.

И свежие сведения о партнере Татьяны Навки вызывают шок. Как оказалось, Костомаров уже приступил к тренировкам: он готов на все, чтобы ускорить процесс реабилитации.

Ежедневно фигурист, который не так давно вышел из комы, активно занимается со специалистами, желая поскорее отправиться домой.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы. На это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сообщили СМИ со ссылкой на источник в больнице.

Фото: Соцсети
Ксения Куртукова
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