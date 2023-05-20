Уму непостижимо: вот что творит Костомаров в больнице, чтобы поехать домой
Фигурист не щадит себя.
Еще пару недель назад переживающим фанатам приходилось по крупицам собирать информацию о состоянии Романа Костомарова. Однако сейчас спортсмен пошел на поправку и медики стали охотнее делиться инсайдами.
И свежие сведения о партнере Татьяны Навки вызывают шок. Как оказалось, Костомаров уже приступил к тренировкам: он готов на все, чтобы ускорить процесс реабилитации.
Ежедневно фигурист, который не так давно вышел из комы, активно занимается со специалистами, желая поскорее отправиться домой.
«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы. На это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сообщили СМИ со ссылкой на источник в больнице.
Фото: Соцсети