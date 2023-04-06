Уму непостижимо: как страшная нелепость оборвала жизнь актера Чекаевского

Александр Чекаевский был в первую очередь театральным актером. Более 60 ролей, среди которых Скалозуб, Иван Грозный и Клавдий — большую часть жизни он отдал Ленинградскому академическому театру драмы им. Пушкина. В кино снимался редко, словно предчувствуя беду.

Любители кино могут помнить Чекаевского по роли Каширина в историко-революционном фильме Павла Петрова-Бытова «Разгром Юденича».

Фильмография актера начитывает еще 10 фильмов. Когда он отправился на съемки «Гамлета», никто не ожидал, что эта картина станет для него последней. В «Гамлете» Григория Козинцева с Иннокентием Смоктуновским в главной роли Чекаевскому досталась роль первого актера.

На съемках артист случайно попал под поезд. Александру Валентиновичу было 58 лет. Его персонажа успели отснять так, чтобы он появился в итоговой версии фильма. Однако говорит он другим голосом. Озвучивать первого актера за погибшего Чекаевского доверили Григорию Гаю.