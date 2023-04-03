Уму непостижимо: из-за чего в Госкино придирались к песне «Где-то на белом свете»

После выхода в прокат картины «Кавказская пленница» песня «Где-то на белом свете» мгновенно стала хитом. Композицию крутили на радио, а слова знали все жители страны, независимо от возраста. При этом мало кто догадывался, что композиция могла бы и не попасть в фильм, а ее итоговый вариант отличается от оригинальной задумки автора.

Дело в том, что худсовет, отсматривая фильм перед прокатом, совсем не оценил жизнерадостную песню. Цензорам не понравился текст, который в оригинале звучал как «чешут медведи спины о земную ось». По их мнению, слово «чесать» звучало совсем не эстетично и намекало на то, что у них блохи или вши.

В итоге автор слов Леонид Дербенев был вынужден исправить текст. Он заменил часть слов, использовав «трутся» вместо «чешут», и только после этого эксперты позволили оставить песню в фильме.