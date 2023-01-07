«Умру — наплевать»: правда о трагической кончине Моргунова вызывает мурашки

Если бы не трагедия, он бы продолжал играть и сегодня.

Евгений Моргунов прославился благодаря своим культовым ролям в популярных комедиях. Его фильмография богата избранными шедеврами советского кинематографа.

Впрочем, любовь к творчеству не сравнится с его чувствами к своим детям. Актер был счастливым отцом двух прекрасных сыновей, которых обожал всем сердцем. Но однажды его жизнь омрачило известие о гибели младшего ребёнка. Николай погиб в автоаварии, когда ему было всего 25 лет.

Это событие круто перевернуло жизнь актера. Он впал в отчаяние и пристрастился к алкоголю. Вредная привычка только усугубила сахарный диабет и проблемы с сосудами. А на просьбы жены перерастать выпивать Евгений как-то ответил:

«Раз нельзя, значит, буду, а умру — наплевать!».

Знаменитый артист так и не смог пережить потерю сына, и летом 1999 года он скончался.