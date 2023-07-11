Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)

Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)

11 июля 2023 14:45
Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)

Далеко не все поклонники узнают его в новом имидже.

Усы и борода давно стали визитной карточкой Михаила Галустяна. Именно в таком образе артист появлялся на сцене КВН, а после в шоу «Наша Russia» и других передачах. Многие поклонники неоднократно признавались, что не представляют Галустяна без усов и бороды, поэтому артист решился на эксперимент.

В своем блоге звезда сцены показал, как будет выглядеть с идеально гладким лицом. В коротком ролике артист красуется новым имиджем, полностью отказавшись от растительности на лице.

Кардинальное преображение шокировало многочисленных поклонников Галустяна. В комментариях они отметили, что артист стал как минимум на 10 лет моложе и похож на совершенно другого человека. По их мнению, без усов и бороды он выглядит иначе, но такая перемена во внешности не подходит артисту.

Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)

«Так непривычно! Но моложе», «Совсем другой человек», «Не узнала вас даже», — пишут пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше