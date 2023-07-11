Уморительное зрелище: Галустян без фирменной бороды становится другим человеком (фото)

Далеко не все поклонники узнают его в новом имидже.

Усы и борода давно стали визитной карточкой Михаила Галустяна. Именно в таком образе артист появлялся на сцене КВН, а после в шоу «Наша Russia» и других передачах. Многие поклонники неоднократно признавались, что не представляют Галустяна без усов и бороды, поэтому артист решился на эксперимент.

В своем блоге звезда сцены показал, как будет выглядеть с идеально гладким лицом. В коротком ролике артист красуется новым имиджем, полностью отказавшись от растительности на лице.

Кардинальное преображение шокировало многочисленных поклонников Галустяна. В комментариях они отметили, что артист стал как минимум на 10 лет моложе и похож на совершенно другого человека. По их мнению, без усов и бороды он выглядит иначе, но такая перемена во внешности не подходит артисту.