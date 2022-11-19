Умом не понять: эти вещи повергли приехавшую в Россию американку в шок
Для нас это обыденность.
Мы живем в глобализированном мире, где жизнь в разных странах все меньше отличается друг от друга, однако культурные различия никто не отменял. Американка Аманда побывала в России в 2017 году и оказалась шокирована российским бытом. Вот что ее удивило.
Побывав в гостях в обычной панельной пятиэтажке в Санкт-Петербурге, Аманда была неприятно поражена неухоженностью российских подъездов. Американка отметила, что в России подъезды выглядят обшарпанными.
Аманда удивилась тому, насколько суеверны россияне и как много у нас различных примет. Иностранку поразило, что в России многие не здороваются через порог и не дают деньги в руки.
Также Аманда отметила, что если в США принято разделять счет на свидании, то в России за ужин чаще платит мужчина.
Американку покоробило, что в России ее часто спрашивали о заработках, ведь в США подобные вопросы считаются нетактичными.
Удивила Аманду и непунктуальность россиян, ведь в ее родной стране принцип «Время – деньги» очень важен.
При этом Аманда призналась, что Россия ей понравилась, и она в полном восторге от Санкт-Петербурга.