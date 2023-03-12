Умом Европу не понять: в какой стране «Ну, погоди!» запретили из-за зайца-садиста

Мультфильм «Ну, погоди!» вышел на советские экраны в 70-х, став хитом среди зрителей. После этого последовало еще несколько частей картины, которые пользовались неизменным успехом. На волне популярности кинематографисты представили истории о приключениях Волка и Зайца на суд иностранного зрителя, однако за границей далеко не все были в таком же восторге от «Ну, погоди!».

Как оказалось, власти Финляндии не оценили поведение Зайца. По их мнению, он был чересчур жесток с Волком и учил плохому подрастающее поколение страны, ведь вел себя как садист и вредитель. Поэтому в 80-х местная комиссия запретила к показу всю серию мультфильмов.

Помимо этого, с 90-х правительство Ичкерии не разрешило показывать на своих телеканалах сериал. Чиновникам показалось оскорбительным, как создатели выставили Волка — главный символ региона.