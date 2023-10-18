Умоляли сняться в «клубничке»: что стало со скромной Олей из фильма «Любовь и голуби»

Рост популярности откровенных фильмов в отечественном кинематографе пришелся на тот период, когда Лада Сизоненко была в самом соку. После ленты Меньшова «Любовь и голуби» скромная девочка Оля успешную карьеру так и не построила: не позволили жесткие моральные принципы.

Артистку приглашали на съемочные площадки, да только она туда не ходила. Предложения режиссеров не устраивали знаменитость. Однажды ее умоляли сняться в «клубничке», о чем Сизоненко с ужасом вспомнила в одном из интервью.

Красавица пролистала сценарий нового проекта и обнаружила там сцену, где она должна была показаться перед зрителями без нижнего белья. Сверкать на всю страну обнаженной пятой точкой показалось ей недопустимым, поэтому последовал отказ. А за ним — жизнь вне камер и софитов. Младшая дочь Василия Кузякина так и осталась актрисой одной роли.