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Киноафиша Статьи «Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

25 июля 2022 09:44
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

Певица поделилась снимком с известным турецким актером.

Приезд турецкого актера Бурака Озчивита в Россию вызвал переполох не только среди его фанаток, но и у представителей шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова и Наталья Рудова встретили Озчивита в столичном ресторане. И девушки не упустили шанс сделать совестные снимки. Серией кадров Ольга поделилась с подписчиками в соцсетях: на фото Бурак сидит за столом, а сбоку от него находится певица. Для встречи с турком Бузова выбрала спортивный образ, состоящий из длинных лосин и короткого топа.

«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

Интересно, что артистка оригинально подписала пост и намекнула, что Озчивит сам попросил ее сфотографироваться. Но оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех ее же фолловеры.

«Такое ощущение, что сама попросила о снимке», «Думаю, он Бузову и не знает», «Ну, конечно, просил он», «Сама умоляла сфотографироваться, наверное», — предположили комментаторы.

Напомним, около месяца назад совместным снимком с Бураком хвасталась «заклятая подруга» Бузовой Ксения Бородина. В отличие от Ольги ей пришлось добиваться встречи с актером в Турции.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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