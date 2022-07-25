«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех

Приезд турецкого актера Бурака Озчивита в Россию вызвал переполох не только среди его фанаток, но и у представителей шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова и Наталья Рудова встретили Озчивита в столичном ресторане. И девушки не упустили шанс сделать совестные снимки. Серией кадров Ольга поделилась с подписчиками в соцсетях: на фото Бурак сидит за столом, а сбоку от него находится певица. Для встречи с турком Бузова выбрала спортивный образ, состоящий из длинных лосин и короткого топа.

Интересно, что артистка оригинально подписала пост и намекнула, что Озчивит сам попросил ее сфотографироваться. Но оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех ее же фолловеры.

«Такое ощущение, что сама попросила о снимке», «Думаю, он Бузову и не знает», «Ну, конечно, просил он», «Сама умоляла сфотографироваться, наверное», — предположили комментаторы.

Напомним, около месяца назад совместным снимком с Бураком хвасталась «заклятая подруга» Бузовой Ксения Бородина. В отличие от Ольги ей пришлось добиваться встречи с актером в Турции.