Умолял позвать врача: что стряслось с певцом SHAMAN прямо на сцене на глазах у толпы

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, последние месяцы лишь увеличивает свою популярность. Концерты артиста, которые он дает во всех крупных городах страны, собирают все больше поклонников. Однако некоторые из них заканчиваются скандальными инцидентами.

Так, во время выступления в Санкт-Петербурге артист решил пригласить поклонницу к себе на сцену. Когда певец исполнял композицию «Мед», к нему вышла фанатка, чтобы исполнить с ним медленный танец. Но на середине песни девушке резко стало плохо, и она потеряла сознание в руках Дронова.

SHAMAN не смог оставить поклонницу в беде. Как пишет Lenta, он подхватил девушку и тут же стал звать на помощь. Артист умолял вызвать врача на глазах у многотысячной публики, но уже спустя несколько секунд девушка начала приходить в себя. В итоге она полностью восстановилась и отказалась от медицинской помощи, а музыкант продолжил концерт.