Умный, но Грэму попался? Ученые поставили точку в спорах о Ганнибале, озвучив показатель IQ каннибала

15 ноября 2025 17:38
Лектер входит в число самых изобретательных маньяков современности.

Ганнибал Лектер — тот редкий случай, когда интеллект пугает сильнее, чем преступления. В мире кино полно серийных убийц, но только один способен вести философские беседы, разбирать человеческую психику по слоям и заодно планировать побег так, будто решает шахматную задачу.

Вопрос «какой у него IQ?» давно стал объектом споров среди фанатов, но если отбросить фан-маразм, Лектер действительно прописан как гений, который в реальности попал бы в те самые таблицы «160+» рядом с великими.

Лектер — не просто умный. Он человек-энциклопедия, с особой памятью и нетривиальными привычками. Его «дворец памяти» в книжной версии — это способность, которой обладают единицы. Да-да, аналогичный был у Шерлока в сериале BBC.

Фотографическая память, знание нескольких языков, классическое образование, музыкальный слух, филигранная техника манипуляции — это не набор качеств, а демонстрация сложной работы его мозга, будто созданного специально для охоты.

Его оценивают по поступкам — и каждый из них говорит о феноменальной скорости обработки информации. Он строит психологический портрет по двум фразам, раскрывает мотивы маньяков быстрее криминалистов. Да и находит их быстрее профайлеров.

И при этом каннибал действует как человек, не ограниченный моралью или страхом. Именно этот аморальный абсолют и делает его опасным: интеллект, освобождённый от эмпатии, превращается в оружие массового поражения.

Психологи и ученые часто называют диапазон IQ «от 160 до 200+». И это даже не преувеличение: персонаж написан как гениальный психиатр с мышлением шахматиста, эстетикой ренессансного учёного и холодной расчётливостью хищника.

Лектер — это напоминание, что гений и монстр могут жить в одном теле. И что высокий IQ — не гарантия добра. Да, в конечном итоге детектив вроде Уилла Грэма сможет его задержать, но сколько прежде окажутся на кухонном столе маньяка-гения?

Саспенс — их второе имя: в топ-5 самых напряжённых фильмов всех времён не нашлось места даже «Молчанию ягнят».

Фото: Кадр из фильма «Молчание ягнят» (1990), сериала «Ганнибал»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
