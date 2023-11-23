Умные советские хозяюшки кое-что добавляли в крупы и муку: лайфхак пригодится и сейчас

В годы СССР в сахарницах в некоторых домах можно было встретить неожиданный предмет — кусочек лаврушки. На самом деле помещали его туда хозяйки не просто так. Лавровый лист использовался не только для сахара, но и для круп и муки. Этим советским лайфхаком стоит воспользоваться и сейчас.

В период дефицита сухие продукты закупались впрок. За сроками их хранения мало кто следил. В итоге в банках с крупами и мукой часто заводились жучки. Насекомые появлялись там из-за несоблюдения норм хранения или повышенной влажности.

Как раз с последней причиной и призван был бороться лавровый лист. Кроме того, его яркий аромат отпугивал любых насекомых. С этой же целью в банки с крупами иногда добавляли гвоздику, цедру лимона или небольшую дольку чеснока. Для муки и сахара не было ничего лучше, чем лавровый лист, так как он не перебивал исходный вкус продукта.

Если жучки все-таки завелись, то всю зараженную крупу необходимо утилизировать. Банки промывают мыльным раствором, а полки в шкафу — смесью уксуса с водой.