Умницу сразу видно: эти признаки указывают, что у женщины очень высокий IQ

Тесты на коэффициент интеллекта позволяют узнать, насколько хорошо у человека развито мышление и скорость обработки информации. Но необязательно решать сотню задач, чтобы определить IQ человека.

Есть пять признаков, которые безошибочно укажут: перед вами умница. Аттестат с отличием и красный диплом ни при чем, значение имеет другое.

Быстрая обучаемость — первый фактор, на который стоит обратить внимание. Интеллектуалы способны получать и усваивать знания в новых областях с высокой скоростью.

Отсюда вытекает второй признак — умение просто объяснять сложные вещи. Для человека с высоким IQ в этом нет ничего трудного. Он понял тему и может рассказать о ней другим. И неважно, квантовая физика это или рифмы Маяковского.

Умные люди обычно не жалуются на долговременную память. Они хорошо помнят даже то, чему их учили в школе. Четвертый «звоночек» — умение сопереживать и сочувствовать. Вопреки расхожему мнению, гении — это не чудики-социофобы, а те, кто понимает и осознает свои эмоции и чувства окружающих.

Пятый признак — развитое критическое мышление. Женщина с высоким IQ всегда способна объективно оценить информацию, которую получает, и отличить правду от лжи.