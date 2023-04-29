Умница и красавица: старшая дочь Агутина сразила народ наповал

Леонид Агутин не только популярный певец, но и отец двух прекрасных дочерей. О его младшей наследнице Лизе, появившейся в браке с Анжеликой Варум, поклонники наслышаны. А вот старшая — Полина Воробьева — часто остается в тени.

С ее матерью, балериной Марией Воробьевой, артист расстался спустя год после рождения первенца — в 1997-м. Прежде Полина вместе с родительницей жила в Италии, но теперь обитает в Париже. В социальных сетях знаменитого отца она появляется крайне редко.

Не так давно по случаю дня рождения дочери музыкант опубликовал ее фотографию в личном Telegram-канале. Снимок, который исполнитель сопроводил трогательным поздравлением, сразил народ наповал. Подписчики были немало удивлены тому, какой умницей и красавицей стала 27-летняя Полина.