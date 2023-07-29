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Умница и красавица: повзрослевшая Тася из «Закрытой школы» сразила народ наповал

29 июля 2023 06:15
Умница и красавица: повзрослевшая Тася из «Закрытой школы» сразила народ наповал

Поклонники не перестают восхищаться любимицей.

Валентина Ляпина стала известной благодаря сериалу «Закрытая школа», где она сыграла Тасю. Актрисе интересно не только кино — она успешно реализует свои таланты и в других сферах.

С малых лет Валентина занималась спортом, изучением языков и творчеством. А уже в шесть лет Ляпина вышла на подиум и появилась в глянцевых журналах. Позднее она стала посещать театральную студию.

Уже в девятилетнем возрасте состоялся кинодебют Валентины. Она получила роль Таси Барышниковой в четвертом сезоне «Закрытой школы». Параллельно Ляпина училась в школе с углубленным английским и даже умудрилась стать отличницей.

Сегодня на счету 21-летней актрисы около 60 киноработ. Валентина не отказывается даже от малозаметных ролей. Ляпину можно увидеть в картинах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Пробуждение», «Воскресенский», «Молодой человек» и в других.

Актриса часто выкладывает свои фото на радость поклонникам. Они не перестают восхищаться ее красотой и интеллектом. С годами Ляпина становится все интереснее и эффектнее.

Умница и красавица: повзрослевшая Тася из «Закрытой школы» сразила народ наповал
Фото: Кадры из сериала «Закрытая школа», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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