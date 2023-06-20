Умница и красавица: невесткой Ирины Винер оказалась бывшая гимнастка (фото)

Ирина Винер стала матерью лишь однажды: в 1972 году на свет появился ее сын Антон. Наследник спортсменки подарил своей матери троих внуков, а не так давно на свет появилась дочь Зоя, которую родила его возлюбленная Александра.

Поклонников гимнастки сразу же заинтересовала личность ее невестки. Как оказалось, Александра в детстве увлекалась спортивной гимнастикой, а после работала моделью. Но однажды решила полностью изменить свою жизнь, получила экономическое образование и посвятила себя торговле на бирже.

Однако со временем Александра вновь захотела перемен и переквалифицировалась в дизайнера интерьеров. О своей жизни она старательно рассказывает в социальных сетях, где можно увидеть и ее проекты, и близких. Как отмечают пользователи сети, девушка отличается красотой, которую унаследовала ее дочь, и умом. И ее смело можно назвать идеальной невесткой для легендарной спортсменки.