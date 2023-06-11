Умнейший человек не ответил на элементарный вопрос на шоу «Кто хочет стать миллионером?»: будете смеяться

Каждый, кто хоть раз смотрел шоу «Кто хочет стать миллионером?», всегда мысленно пытался обскакать главного героя и стать победителем, хотя бы сидя на диване. Некоторые вопросы казались зрителям слишком легкими, другие — слишком сложными. Но, будем честными, ответить на 15 вопросов практически невозможно даже в домашней и спокойной обстановке. Что уж говорить о нервной атмосфере под софитами на съемочной площадке.

Правда, одного из героев шоу не может оправдать даже сильно взволнованное состояние. Вопрос, на который не смог ответить участник из США, был первым и последним для него. И именно этот вопрос так рассмешил миллионы зрителей.

«Делать селфи на кухнях, которые они не могут себе позволить, и делать „митбольный перерыв“ — две вещи, которые делают все двадцатилетние во время первого путешествия... Куда?» — спросил ведущий, назвав варианты: Рим, «Икеа», Париж и Лондон. И американец, не задумываясь, ответил: «Рим». Так он засыпался на самом первом вопросе. Громкое фиаско участника еще долго обсуждали не только в США, но и далеко за пределами.