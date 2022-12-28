Умирают один за другим: проклятие американского сериала настигло юных актеров

Популярный американский сериал «Хор» представляет собой микс жанров — от мюзикла до комедии. Раньше многие говорили, что проект приносит удачу своим участникам, однако жизнь доказала обратное. Который год поклонники сериала судачат о проклятии «Хора», и у них есть веские основания так считать.

Общественность взбудоражила гибель актрисы Наи Риверы в 2020 году, которой было всего 33 года. Ее тело нашли в озере, предположительно, артистка не справилась с течением во время прогулки на лодке. В «Хоре» Ная сыграла Сантану Лопез.

По жуткому совпадению труп Риверы обнаружили в день седьмой годовщины смерти актера Кори Монтейта. Он исполнил ключевую роль в «Хоре». На момент смерти актеру был 31 год. По официальной версии, Монтейна сгубило пристрастие к запрещенным веществам.

Следующий в «списке смерти» актеров «Хора» — Марк Саллинг. Его обвинили в хранении порнографии, а в процессе судебного разбирательства артист лишил себя жизни.

Пользователи Сети не перестают поражаться череде этих зловещих событий: «Когда трое из 12 ребят основного состава мертвы, это действительно кажется странным. Такие молодые и красивые».