Умирают один за другим: 40 актеров «Бандитского Петербурга» не дожили до старости

20 лет назад на экраны вышел сериал «Бандитский Петербург», быстро ставший культовым. В эпизодах проекта засветилось множество разных актеров: одни сыграли главные роли, другие появились только в эпизодах. Уже после съемок в киношной среде заговорили о проклятии сериала. Бывшие коллеги заметили, что актеры из «Бандитского Петербурга» начали умирать один за другим.

С 2001 по 2010 годы из жизни ушли 14 человек, среди которых Анна Самохина, Кирилл Лавров и Андрей Краско. Через год скончался исполнитель роли Антибиотика Лев Борисов. Следующее десятилетие унесло жизни еще 20 с лишним человек.Кроме того, только немногие из них умерли в пожилом возрасте, ведь большинству не удалось дожить до старости.

Суеверные кинематографисты тут же посчитали, что фильм о неспокойных 90-х навис над актерами тяжелым роком. Тем более что эмоциональный заряд от сериала был очень мощным, выдержать его оказалось под силу не каждой звезде. Кроме того, подкосить здоровье могли неспокойные времена развала СССР.