Умирающая Пугачева без лишнего шума вернулась в Россию: Киркоров раскрыл подробности

Полтора года назад Алла Пугачева решила переехать со всей семьей за границу. Артистка лишь в исключительных случаях возвращается в родную страну, а новым домом выбрала Израиль. При этом, как недавно стало известно, один из предыдущих отъездов артистки едва не стоил ей жизни.

По словам Филиппа Киркорова, который был ее мужем 10 лет, Пугачева в то время отправилась за границу ради пластической операции. Врачи провели операцию, но после нее певица стремительно вернулась домой. Как оказалось, она почувствовала, что эта поездка может закончиться трагедией, поэтому не стала доверять иностранным докторам свою жизнь.

«Алла быстро подписала все бумаги и поняла, что если останется там, то ее не станет. У нее чуйка», — рассказал Киркоров в шоу «Малахов».

В итоге уже московские специалисты спасли жизнь певице. А спустя некоторое время она вновь решилась на пластику, которая уже кончилась успешно.