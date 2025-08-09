«Умираю, как хочу секса», а еще балета и расследований: эти сериалы BBC признал лучшими в 2025-м

Прошло только семь полноценных месяцев, но топ по мнению британцев уже уместно выкатывать.

BBC выкатила свой топ сериалов 2025 года. И это не сухой перечень, а такой набор, что у каждого пункта найдется свой поклонник. Тут и комедии, что заставят плакать, и драмы, которые прожигают изнутри.

Начинается всё с «Отдела нераскрытых дел» — криминальной драмы про копов, копающихся в пыли архивов и вытаскивающих наружу старые убийства, о которых уже никто не помнит. Есть и общая линия с нападением на главного героя в самом начале сериала.

Потом — «Умираю, как хочу секса». Название без купюр отражает сюжет: женщина с раком решает прожить остаток жизни так, как будто завтра нет. Сами понимаете, чего она хочет больше всего.

Дальше идёт «Мистер Ловерман» — история пенсионера, который много лет ведёт двойную жизнь, и «Чересчур» — о чувствах, ставших токсином, разъедающим изнутри. А «Кодекс Молчания» — это когда расследуют не убийства, а коррупционные схемы и секреты высших эшелонов власти.

«Этуаль» — блеск парижского балета, где каждому премьеру в спину намечено несколько ножей. «Эти храбрые девочки» — взросление и дружба в суровом мире.

Не забыли и про «Студию» — комедию про людей, которые пытаются перетряхнуть шоу-бизнес, хотя у них нет ни бюджета, ни связей. «Белый лотос» возвращается с новым сезоном: богатые туристы снова утопают в собственных проблемах на фоне идеальных пейзажей.

Есть триллер «Переходный возраст» — камерная драма о школьнике и расследовании убийства, и научная фантастика «Разделение», где людям вживляют импланты, отделяющие работу от личной жизни. «Больница Питт» — драма, в которой врачи вынуждены работать на износ во время катастрофы.

В «Рае» глава службы охраны находит тело президента — и сразу становится главным подозреваемым. «Волчий зал» снова ведёт в интриги двора Генриха VIII. «Узкая дорога на дальний север» — выживание на строительстве железной дороги в Азии.

Финал списка: «Друзья и соседи» о человеке, грабящем дома своих же знакомых, и «Большие мальчики» — честная, жёсткая и смешная история о взрослении.

BBC явно попытался угодить всем категориям зрителей, ведь в топе каждый найдет что-то свое. А вы знали, что самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод.