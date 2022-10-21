«Умирали по воле режиссеров»: кто на самом деле стоял за трюками в советском кино

Многие советские картины были полны опасных сцен. Зрители с замиранием сердца следили за трюками с участием любимых актеров, рискующих жизнью. На самом же деле редкие звезды соглашаются сами сниматься в экстремальных условиях. Тогда на помощь и приходят каскадеры. Принято считать, что эти профессионалы много работают на площадках голливудских картин, но и в советском кинематографе были известные трюкачи.

Например, каскадера Александра Иншакова зрители даже знали в лицо благодаря его эпизодическим ролям в лентах «Крестоносец» и «Бригада». За кадром же он работал куда чаще, дублируя Александра Абдулова, Леонида Ярмольника и Гойко Митича. Трюки в исполнении Иншакова можно увидеть в таких картинах, как «Тегеран-43», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса» и других.

А на счету Владимира Балона было множество сцен с фехтованием. Он отвечал за реалистичные сражения в исторических лентах «Гардемарины, вперед!» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Эпизод с боем на винтовой лестнице в телефильме Светланы Дружининой каскадер много лет считал своей лучшей работой. Кроме того, трюки в исполнении Балона были в сценах картин «Чертова дюжина» и «Берегись автомобиля».