Умирал без денег и в одиночестве: жуткая судьба Алексея из «Противостояния»

Заслуженный артист Сергей Бехтерев, сыгравший в «Противостоянии» Алексея Львова, дважды пытался покончить жизнь самоубийством, а в возрасте 50 лет умер от гепатита и менингита. В последние годы своей жизни актер очень нуждался в поддержке, но у него не было не только родных или друзей, а даже крыши над головой. Родителей Бехтерев лишился в раннем детстве, в то время его судьба и пошла наперекосяк.

Коллеги считали артиста слишком наивным и доверчивым.

Ведь, чтобы похоронить родственников, он заложил недвижимость. В итоге актер не смог вовремя выплатить долг, и мошенники заставили переписать на них жилье. При увольнении из театра Бехтерев лишился и служебного жилья, что послужило причиной его запоев. Сам актер рассказывал, что ему приходилось ночевать на вокзале или в подвалах вместе с бомжами.

Все близкие от него отвернулись и вспомнили лишь тогда, когда Сергей Бехтерев тяжело болел и в муках доживал последние дни. Кто-то успел попрощаться с живым актером, а кто-то пришел лишь на похороны.