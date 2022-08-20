«Умирает от лейкемии»: правда о Пугачевой прозвучала во всеуслышание

Так любимая россиянами Алла Пугачева никогда не гнушалась самыми грязными приемами, чтобы достичь успеха. Певица готова была положить на алтарь и личную жизнь, и собственное благополучие, лишь бы о ней говорили.

Спустя годы Примадонна неоднократно пожалела о таком своем поведении. К тому же, хитрости жены Максима Галкина неоднократно аукались ей проблемами со здоровьем. Вот только за одну свою махинацию Пугачева извинений так и не принесла. Звезда попрала все принципы во имя результата.

Илья Резник рассказал: чтобы протащить свои песни на экран, Пугачева и ее муж Александр Стефанович обманули главу «Мосфильма», рассказав ему несуществующую историю.