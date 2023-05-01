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Умилению нет предела: только взгляните на внуков главного теледоктора страны

1 мая 2023 12:20
Умилению нет предела: только взгляните на внуков главного теледоктора страны

Сходство с бабушкой очевидно.

Елена Малышева уже давно носит неофициальный титул главного теледоктора страны. Личная жизнь ведущей интересна фанатам не меньше, чем ее деятельность.

У Елены Васильевны два сына от супруга Игоря Малышева — Юрий и Василий. Оба наследника живут и работают в США. Юрий Малышев, старший сын ведущей, является многодетным отцом. Он воспитывает двух мальчиков и одну девочку.

Как-то Елена Васильевна поделилась в соцсетях снимком со своими обожаемыми внуками. Трогательное фото умилило подписчиков телезвезды — такие очаровательные и симпатичные дети у Юрия.

Умилению нет предела: только взгляните на внуков главного теледоктора страны

Поклонники Малышевой не скрыли своего восхищения: «Вы очень счастливая бабушка!», «Какие они милые!», «Второй внук очень похож на вас».

Юрий пошел по стопам матери и тоже посвятил свою жизнь медицине — он работает кардиологом в Нью-Йорке. В 2014 году наследник ведущей женился на своей даме сердца Карине.

Василий, младший сын Малышевой, отучился на юриста. На данный момент он холост.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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