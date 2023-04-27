Умерьте пыл: вот в какой день в мае 2023 года звезды не советуют спорить и ругаться

Астрологические явления оказывают свое влияние на жизнь человека. В некоторых случаях оно не слишком заметно, в других же воздействие настолько велико, что эксперты предупреждают об этих событиях заранее. Они советуют, как провести день так, чтобы потом не было стыдно и больно за совершенные поступки. Рассказываем, какие значимое астрологическое явление ждет все знаки зодиака в мае 2023 и как к нему подготовиться.

5 мая

Именно эту дату астрологи советуют обвести красным маркером в настенном календаре. Дело в том, что 5 мая 2023 состоится частное лунное затмение. Увидеть его можно как с помощью телескопа, так и невооруженным глазом, если погода будет хорошей, а небо - ясным и безоблачным. По прогнозам, Луна погрузится в тень в 17.24 по московскому времени.

Астрологи предупреждают, что лунное затмение состоится под знаком Скорпиона.

О сложном характере этого представителя зодиакального круга ходят легенды - пожалуй, сложно найти в гороскопе кого-то более холодного, сурового и ядовитого. Поэтому в день затмения необходимо быть особенно осторожными и соблюдать простые правила.

Лунные затмения в принципе негативно сказываются на эмоциональном фоне людей. Даже самые рациональные и рассудительные леди и джентльмены в период серьезных астрологических явлений становятся импульсивными, подверженными сильным негативным эмоциям, необдуманным решениям. В этот день важно держать себя в руках.

Людям, обладающим хрупкой психикой, астрологи рекомендуют провести этот день дома.

День лунного затмения в Скорпионе - не самое лучшее время для посещения мест с большим скоплением людей, а также для важных и ответственных мероприятий. Будет лучше перенести их на более благоприятный период, чтобы уж точно все прошло по плану.

Эксперты говорят о том, что все знаки зодиака в этот период будут подвержены агрессии, ярости, гневу. Любая мелочь будет казаться фатальной, поведение близких людей, коллег, даже случайных прохожих может спровоцировать всплеск негативных эмоций. Но поддаваться им не стоит, споры и конфликты 5 мая способны привести к дурным последствиям.

Лучше всего провести этот день дома за любимым занятием или чем-то приятным и расслабляющим.

Принятие ванны, медитация, даже простое лежание на кровати с красивой музыкой в наушниках - все это будет способствовать спокойствию, равновесию, поддержанию духа в хорошей форме.