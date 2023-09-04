Умерли уже 8 актеров: что звезды «Глухаря» говорят о злом роке сериала

Сериал «Глухарь» на рубеже 2010-х вернул телевизионную моду на проекты о сотрудниках правоохранительных органов. Причем смотрели многосерийную ленту не только зрители-мужчины, но и их вторые половинки. Поклонницы сразу оценили харизматичного и обаятельного Максима Аверина в главной роли.

Самые преданные фанаты сериала не могли не заметить злой рок, который будто окутал актерский состав. В жизни артистов, которые появлялись в сериях, то и дело происходили страшные события. За прошедшие годы умерли уже восемь актеров из «Глухаря».

К тому же уход из жизни некоторых из них сопровождался довольно странными и даже криминальными обстоятельствами. Например, 40-летнего Вячеслава Титова нашли убитым в его квартире. Вслед за ним скончался из-за сильного отравления Анатолий Отраднов.

А внезапная остановка сердца стала причиной смертей Василия Савинова, Дмитрия Гусева и Алексея Артамонова. Одной из последних жертв «Глухаря» стала Дарья Егорычева: молодая 37-летняя актриса долго боролась с неизлечимым недугом.

Сами звезды сериала в беседе с «Комсомольской правдой» опровергают наличие проклятия. Виктория Тарасова назвала смерти коллег обычным трагическим совпадением.