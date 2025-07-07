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Умерли тысячи гномов и даже Бард: что случилось с Эребором после финала «Хоббита» — Толкин писал только в сносках

7 июля 2025 08:27
Умерли тысячи гномов и даже Бард: что случилось с Эребором после финала «Хоббита» — Толкин писал только в сносках

Во «Властелине колец» не показали, а ведь герои косвенно помогли Братству победить. 

В «Хоббит: Битва Пяти Воинств» Торин Дубощит возвращает гномам Эребор, себе честь, но погибает. Всё вроде бы заканчивается на высокой ноте: дракон пал, сокровища вновь принадлежат гномам, и Одинокая гора может вновь стать домом для странников.

Но дальше начинается то, о чём в фильмах говорят вскользь, а Толкин расписал в приложениях: как Эребор сыграл в событиях «Войны кольца» — и почему без этого не было бы никакой победы в Гондоре.

Гора снова жила

Умерли тысячи гномов и даже Бард: что случилось с Эребором после финала «Хоббита» — Толкин писал только в сносках

После смерти Торина власть перешла к Даину Железностопу. И это было удачное решение: Даин оказался умелым королем, который не поддался проклятию горы. Торговля с Дейлом оживилась, гномы начали возвращаться, мастерские снова загудели. Вроде бы всё шло к лучшему. Но Саурон не дремал.

Началась война — и на север пришли истерлинги

В «Властелине колец» мы видим Пеленнор, Мордор и Шир — а что происходило в это время у Одинокой горы? А происходила Битва при Дейле. Огромная армия истерлингов (воины в доспехах, которых видели Фродо, Сэм и Голлум у врат) напала на север: шли через равнины, громили всё на пути и вышли прямиком к воротам Эребора.

Даин сражался плечом к плечу с королём Бардом — и оба погибли. Но гномы не ушли, они удержали гору, заперлись внутри и ждали.

Победа пришла не сразу. Только после падения Саурона враги начали отступать, а гномы — контратаковать. Так что если вы думали, что всё решилось в Минас-Тирите, это не совсем так. Север держался — и именно потому, что когда-то Гэндальф отправил туда Торина, а с ним — Бильбо. Не будь их там, Темный владыка смел бы весь континент.

После войны — союз с людьми и возвращение в Морию

Умерли тысячи гномов и даже Бард: что случилось с Эребором после финала «Хоббита» — Толкин писал только в сносках

Править стал Торин Каменный Шлем. При нём Эребор не просто восстановился — расцвёл. Гномы наладили связи с Гондором, помогали строить новые города и со временем даже вернулись в Морию. Да, ту самую, откуда их когда-то выгнал Балрог. После падения Саурона — уже не было зла, способного мешать им.

Толкин писал, что гномы жили в Мории, «пока мир не состарился, и дни народа Дурина не закончились». Со временем в Средиземье осталось место только людям и, возможно хоббитам, тихо живущим в своих норах.

Что стало с Радагастом Бурым после гибели Саурона: Толкин оставил лишь намеки, но они говорят о многом.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Битва Пяти Воинств» (2014)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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3 комментария
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