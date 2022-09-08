«Умерли от зависти»: 58-летняя Елена Старостина поставила завистников на место

Телеведущая Елена Старостина не избегает вопросов о своем возрасте. Знаменитость гордится тем, как выглядит и что умеет в свои 58 лет. В социальных сетях она охотно делится «буднями акробатки Лены». Звезда умело выполняет трюки на воздушном колечке и не собирается останавливаться на достигнутом.

Потрясающая физическая форма Старостиной не дает покоя многочисленным завистникам. Впрочем, Елену это не расстраивает — всех злопыхателей она ловко поставила на место в недавнем интервью. Старостина призналась, что во время занятий часто отпускает шутки о том, что без труда выполнит даже самые сложные элементы.

«Чтобы все пенсионеры умерли от зависти», — подчеркнула знаменитость в беседе с порталом «7 Дней».

Кроме того, звезда экрана уточнила, что ради красивой фигуры не сидит на диетах. Телеведущая любит поесть и не отказывает себе в сладостях, чем еще больше злит своих завистниц, вынужденных считать калории, чтобы избавиться от ненавистных лишних кило.