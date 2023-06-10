Умерла, вынашивая ребенка: как советский Артур Грей потерял свою Ассоль

Василий Лановой был без ума от своей второй жены. С Тамарой Зябловой артист прожил счастливых лет 10 лет, но их история любви закончилась резко и трагически.

Звезду фильма «Алые паруса» нисколько не смущало, что возлюбленная была старше. Те, кто знал пару, говорили, что Лановой буквально пылинки сдувал с любимой супруги и называл ее своей Ассоль.

А когда артист узнал, что Зяблова ждет ребенка, то был вне себя от счастья. Но стать родителями им было не суждено. Вынашивая наследника, Тамара трагически погибла.

Жизнь актрисы унесла страшная автокатастрофа. Лановой тяжело переживал смерть избранницы и нерожденного малыша. Но все же советский Артур Грей нашел в себе силы начать все с чистого листа.

Через год после трагедии звезда экрана женился на своей коллеге по цеху — Ирине Купченко. Народная артистка подарила ему двоих сыновей — Александра и Сергея.